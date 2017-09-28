Чемпионат Европы по волейболу: Стартуют игры 1/4 финала

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Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стартуют игры 1/4 финала чемпионата Европы по женскому волейболу.

Как сообщает Report, путевки в полуфинал престижного турнира континента будут разыгрываться на Национальной Арене Гимнастики.

В 18:00 Италия встретится со сборной Голландии. В 20:30 Сербия экзаменует сборную Беларусь.

Еще два поединка состоится 29 сентября. В этот день сначала сойдутся сборные Азербайджана и Германии. Эти команды встречались на групповой стадии. Игра закончилась победой подопечных Фаига Караева. Азербайджан, завоевал себе путевку в 1.4 финала, заняв первое место. Бундестим, в свою очередь, одолев Болгарию, в тяжелом поединке- 3:2, пробилась в четверть финал.

Последняя игра 1/4 финала состоится между сборными России и Турции. И эти команды один раз сошлись в групповой стадии турнира.

Отметим, что полуфинальные игры состоятся 30 сентября. Игра за третье место и финал состоятся 1 октября.