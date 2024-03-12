Чемпионат Европы по волейболу среди женщин пройдет в Азербайджане

Азербайджан, наравне с Чехией и Швецией, примет в 2026 году чемпионат Европы по волейболу среди женщин (CEV EuroVolley Women).

Азербайджан, наравне с Чехией и Швецией, примет в 2026 году чемпионат Европы по волейболу среди женщин (CEV EuroVolley Women).

Об этом Report сообщили в Федерации волейбола Азербайджана.

В Азербайджане пройдут встречи команд одной из 4 групп чемпионата. Матчи будут проходить на Национальной гимнастической арене.

Всего в турнире, запланированном на лето 2026 года, примут участие 24 лучшие европейские команды. 6 из этих команд будут соревноваться в Баку.

Напомним, что в 2017 году Азербайджан уже принимал чемпионат Европы по волейболу.