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Чемпионат Европы по волейболу среди женщин пройдет в Азербайджане

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин пройдет в Азербайджане Азербайджан, наравне с Чехией и Швецией, примет в 2026 году чемпионат Европы по волейболу среди женщин (CEV EuroVolley Women).
Командные
12 марта 2024 г. 16:44
Чемпионат Европы по волейболу среди женщин пройдет в Азербайджане

Азербайджан, наравне с Чехией и Швецией, примет в 2026 году чемпионат Европы по волейболу среди женщин (CEV EuroVolley Women).

Об этом Report сообщили в Федерации волейбола Азербайджана.

В Азербайджане пройдут встречи команд одной из 4 групп чемпионата. Матчи будут проходить на Национальной гимнастической арене.

Всего в турнире, запланированном на лето 2026 года, примут участие 24 лучшие европейские команды. 6 из этих команд будут соревноваться в Баку.

Напомним, что в 2017 году Азербайджан уже принимал чемпионат Европы по волейболу.

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Версия на азербайджанском языке 2026-cı ildə voleybol üzrə Avropa çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək

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