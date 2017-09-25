Чемпионат Европы: Определилась еще одна команда, вышедшая в 1/4 финала

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Определилась еще одна команда, вышедшая в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Как сообщает Report, это - сборная России.

На встрече III тура в группе С россиянкам удалось обыграть болгарок. В итоге борьбы 5 сетов сборная России с 7 очками стала победительницей группы С.

Болгария довольствовалась 2-ым местом (5 очков) и продолжит борьбу в плей-офф.

Еще одна путевка в данной группе будет завоевана победителем предстоящей в 20:30 встречи Турция-Украина.

Отметим, что до этого в 1/4 финала сразу же вышли сборная Италии (как победитель в группе B) и Сербии (как победитель в группе D). Что же касается победителя группы А, он определится в конце встречи Азербайджан-Германия.