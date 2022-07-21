Чемпионат Европы: Названы даты матчей сборной Азербайджана по волейболу

Объявлено расписание матчей сборной Азербайджана на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин.

Объявлено расписание матчей сборной Азербайджана на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин.

Как сообщает Report, свой первый матч в группе А команда под руководством Пярвиза Самедова проведет 3 августа в Баку против сборной Дании. Встреча в Волейбольном центре начнется в 18:00.

Спустя три дня команда примет сборную Турции, матч также начнется в 18:00.

17 августа национальная сборная будет играть в гостях в Турции, а 20 августа - в Дании. Матчи начнутся в 17:30 и 19:00 по бакинскому времени соответственно.