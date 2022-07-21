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Чемпионат Европы: Названы даты матчей сборной Азербайджана по волейболу

Чемпионат Европы: Названы даты матчей сборной Азербайджана по волейболу Объявлено расписание матчей сборной Азербайджана на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин.
Командные
21 июля 2022 г. 12:09
Чемпионат Европы: Названы даты матчей сборной Азербайджана по волейболу

Объявлено расписание матчей сборной Азербайджана на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин.

Как сообщает Report, свой первый матч в группе А команда под руководством Пярвиза Самедова проведет 3 августа в Баку против сборной Дании. Встреча в Волейбольном центре начнется в 18:00.

Спустя три дня команда примет сборную Турции, матч также начнется в 18:00.

17 августа национальная сборная будет играть в гостях в Турции, а 20 августа - в Дании. Матчи начнутся в 17:30 и 19:00 по бакинскому времени соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın voleybol millisinin oyunlarının vaxtı bəlli olub

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