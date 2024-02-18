Чемпионат Европы: Еще четыре азербайджанских борца завоевали медали

Еще четыре азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Еще четыре азербайджанских борца вольного стиля завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы в столице Румынии Бухаресте.

Как сообщает Report , в последний день соревнований призовые места заняли Нураддин Новрузов (61 кг), Туран Байрамов (74 кг), Арсений Джиоев (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

До этого азербайджанские борцы завоевали 12 медалей (5 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые).

В соревнованиях среди мужчин борцы греко-римского стиля Нихат Мамедли (60 кг), Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрат Джафаров (67 кг) стали чемпионами Европы, Рашад Мамедов (55 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) - серебряными призерами, а Бека Канделаки (130 кг) взял бронзу. Среди женщин-борцов Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг) одолели всех своих соперниц, а Элис Манолова (65 кг) завоевала бронзовую медаль.

Вольники Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевал серебро, Ислам Базарганов (57 кг) и Али Рагимзаде (65 кг) - бронзу.