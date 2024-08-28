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Стартовал международный турнир, посвященный памяти Гейдара Алиева

Стартовал международный турнир, посвященный памяти Гейдара Алиева Стартовал международный турнир по гандболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Командные
28 августа 2024 г. 13:26
Стартовал международный турнир, посвященный памяти Гейдара Алиева

Стартовал международный турнир по гандболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщили Report в Федерации гандбола Азербайджана.

Перед началом соревнований коллектив федерации и участники почтили память архитектора и строителя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили венок и цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

В турнире примут участие представители Азербайджана "Азерйол", "Карабах" и "Кюр", а также команды "Астана" (Казахстан), "Алатау Арулары" (Казахстан) и сборная Узбекистана. Турнир будет проводиться на AHF Arena, победители будут определены 1 сентября.

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