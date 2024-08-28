Стартовал международный турнир, посвященный памяти Гейдара Алиева

Стартовал международный турнир по гандболу, посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Об этом сообщили Report в Федерации гандбола Азербайджана.
Перед началом соревнований коллектив федерации и участники почтили память архитектора и строителя независимого Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, возложили венок и цветы к его могиле.
Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.
В турнире примут участие представители Азербайджана "Азерйол", "Карабах" и "Кюр", а также команды "Астана" (Казахстан), "Алатау Арулары" (Казахстан) и сборная Узбекистана. Турнир будет проводиться на AHF Arena, победители будут определены 1 сентября.