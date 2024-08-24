Лига чемпионов: "Араз-Нахчыван" сегодня проведет последний матч турнира

Клуб "Араз-Нахчыван", представляющий Азербайджан в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, сегодня проведет свой последний матч на предварительном этапе турнира.
Как сообщает Report, команда в группе B встретится со шведским клубом "Уддевалла“.
Встреча начнется в 16:00 по бакинскому времени.
Отметим, что клуб, главным тренером которого является Витало Борисов, в первом матче одержал победу над представителем Северной Ирландии “Спарта Белфаст” со счетом 7:1 и над чемпионом Эстонии “Силламяэ Силла” со счетом 7:0.