В Париже прошла церемония открытия Летних Паралимпийских игр

В Париже состоялась церемония открытия Летних Паралимпийских игр.

В Париже состоялась церемония открытия Летних Паралимпийских игр.

Как сообщает Report , мероприятие началось в 22:00 по бакинскому времени на Елисейских полях.

Церемония, которая впервые прошла за пределами стадиона, завершилась на площади Согласия в Париже. Знаменосцами азербайджанской делегации стали паратхэквондист Имамеддин Халилов и параатлетка Ламия Велиева.

Азербайджан на Играх будут представлять 19 спортсменов в 7 видах спорта. Это паратхэквондисты Рояла Фаталиева (52 кг), Сабир Зейналов (58 кг), Имамеддин Халилов (70 кг), Абульфаз Абузарлы (80 кг), парапловцы Кёнуль Сулейманова, Раман Салей, Вели Исрафилов, парадзюдоисты Дурсадаф Керимова (70 кг), Хатира Исмиева (70 кг), Ильхам Закиев (90 кг), параатлеты Руфат Рафиев, Олохан Мусаев (оба - толкание ядра), Саид Наджафзаде, Орхан Асланов (оба - прыжки в длину), Ламия Велиева (бег на 100 и 400 метров), парастрелки Кямран Зейналов, Айбениз Бабаева, а также Джахан Мусаев (паралимпийская стрельба из лука) и Джейхун Махмудов (пара пауэрлифтинг, 54 кг).

Отметим, что Летние Паралимпийские игры Париж-2024 завершатся 8 сентября.