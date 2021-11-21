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Чемпионат Европы: Азербайджан в последнем туре встретится с Францией и Нидерландами

Чемпионат Европы: Азербайджан в последнем туре встретится с Францией и Нидерландами Сегодня в Чатеже (Словения) состоятся матчи последнего IХ тура командного чемпионата Европы по шахматам.
Командные
21 ноября 2021 г. 01:51
Чемпионат Европы: Азербайджан в последнем туре встретится с Францией и Нидерландами

Сегодня в Чатеже (Словения) состоятся матчи последнего тура командного чемпионата Европы по шахматам.

Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана встретится с Францией. Хотя на данный момент у обеих команд по 12 очков, согласно таблице коэффициентов Франция на втором месте, а Азербайджан на третьем.

Женская сборная встретится с Нидерландами. Обе команды с 10 очками потеряли шансы на золотую и серебряную медали. Чтобы завоевать бронзовую медаль, сборная Азербайджана должна выиграть и дождаться, пока Польша потеряет очки против России.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan komandalarının son turda rəqibləri müəyyənləşib

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