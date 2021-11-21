Чемпионат Европы: Азербайджан в последнем туре встретится с Францией и Нидерландами

Сегодня в Чатеже (Словения) состоятся матчи последнего IХ тура командного чемпионата Европы по шахматам.

Сегодня в Чатеже (Словения) состоятся матчи последнего IХ тура командного чемпионата Европы по шахматам.

Как сообщает Report, мужская сборная Азербайджана встретится с Францией. Хотя на данный момент у обеих команд по 12 очков, согласно таблице коэффициентов Франция на втором месте, а Азербайджан на третьем.

Женская сборная встретится с Нидерландами. Обе команды с 10 очками потеряли шансы на золотую и серебряную медали. Чтобы завоевать бронзовую медаль, сборная Азербайджана должна выиграть и дождаться, пока Польша потеряет очки против России.