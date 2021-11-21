О нас
Report Georgia
Аудио новости

Чемпионат Европы: Азербайджан разошелся миром с Украиной и Венгрией

Чемпионат Европы: Азербайджан разошелся миром с Украиной и Венгрией В Чатеже (Словения) проходит командный чемпионат Европы по шахматам с участием Азербайджана.
Командные
21 ноября 2021 г. 00:12
Чемпионат Европы: Азербайджан разошелся миром с Украиной и Венгрией

В Чатеже (Словения) проходит командный чемпионат Европы по шахматам с участием Азербайджана.

Как сообщает Report, мужская сборная встречалась с Украиной. Игра завершилась вничью - 2:2.

Женская команда показала аналогичный результат с Венгрией.

Таким образом, за тур до финиша Азербайджан с 10 очками занимает 4-е место.

Чемпионат Европы, VIII тур.

20 ноября

Мужчины

Азербайджан - Украина - 2:2

Теймур Раджабов - Антон Коробов - 0,5:0,5

Рауф Мамедов - Андрей Волокитин - 0,5:0,5

Гадир Гусейнов - Юрий Кузубов - 0,5:0,5

Ниджат Аббасов - Кирилл Шевченко - 0,5:0,5

Женщины

Венгрия - Азербайджан - 2:2

Сидония Лазарне - Гюнай Мамедзаде - 0,5:0,5

Тиция Гара - Гюльнар Мамедова - 0,5:0,5

Джока Гаал - Ханым Баладжаева - 1:0

Барбара Михок-Юхас - Говхар Бейдуллаева - 0:1.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan komandaları heç-heçə edib

Другие новости из категории

Чемпионат Европы: Азербайджан встретится с Украиной и Венгрией
Чемпионат Европы: Азербайджан встретится с Украиной и Венгрией
20 ноября 2021 г. 00:17
Азербайджан - Армения: Объявлены составы команд
Азербайджан - Армения: Объявлены составы команд
18 ноября 2021 г. 13:58
Чемпионат Европы: Сборные Азербайджана встретятся с Венгрией и Германией
Чемпионат Европы: Сборные Азербайджана встретятся с Венгрией и Германией
15 ноября 2021 г. 05:40
Чемпионат Европы: Азербайджанские шахматисты одерживают третью кряду победу
Чемпионат Европы: Азербайджанские шахматисты одерживают третью кряду победу
15 ноября 2021 г. 00:45
Чемпионат Европы: Сборные Азербайджана победили Сербию и Швецию
Чемпионат Европы: Сборные Азербайджана победили Сербию и Швецию
13 ноября 2021 г. 23:24
Чемпионат Европы: Сборные Азербайджана встретятся с Сербией и Швецией
Чемпионат Европы: Сборные Азербайджана встретятся с Сербией и Швецией
13 ноября 2021 г. 01:21
Скончался бывший хоккеист Липецка
Скончался бывший хоккеист "Липецка"
10 ноября 2021 г. 18:25
Баскетболиста оштрафовали на $25 тысяч за выброс мяча на трибуны
ВидеоБаскетболиста оштрафовали на $25 тысяч за выброс мяча на трибуны
31 октября 2021 г. 15:03
Олимпийская деревня Игр в Пекине откроется 27 января
Олимпийская деревня Игр в Пекине откроется 27 января
27 октября 2021 г. 08:39
Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
25 октября 2021 г. 16:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi