Чемпионат Европы: Азербайджан разошелся миром с Украиной и Венгрией

В Чатеже (Словения) проходит командный чемпионат Европы по шахматам с участием Азербайджана.
Как сообщает Report, мужская сборная встречалась с Украиной. Игра завершилась вничью - 2:2.
Женская команда показала аналогичный результат с Венгрией.
Таким образом, за тур до финиша Азербайджан с 10 очками занимает 4-е место.
Чемпионат Европы, VIII тур.
20 ноября
Мужчины
Азербайджан - Украина - 2:2
Теймур Раджабов - Антон Коробов - 0,5:0,5
Рауф Мамедов - Андрей Волокитин - 0,5:0,5
Гадир Гусейнов - Юрий Кузубов - 0,5:0,5
Ниджат Аббасов - Кирилл Шевченко - 0,5:0,5
Женщины
Венгрия - Азербайджан - 2:2
Сидония Лазарне - Гюнай Мамедзаде - 0,5:0,5
Тиция Гара - Гюльнар Мамедова - 0,5:0,5
Джока Гаал - Ханым Баладжаева - 1:0
Барбара Михок-Юхас - Говхар Бейдуллаева - 0:1.