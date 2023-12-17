Чемпионат Азербайджана по гандболу: Лидер одержал очередную победу

Состоялись игры 5-го тура мужского чемпионата Азербайджана по гандболу.

Состоялись игры 5-го тура мужского чемпионата Азербайджана по гандболу.

Как сообщает Report , лидер чемпионата "Кюр", который показал 100-процентный результат во всех предыдущих матчах чемпионата, продолжил успешное выступление.

На этот раз "Кюр" без особых усилий выиграл у клуба "Спортивная академия". Благодаря победе лидер чемпионата увеличил число очков до 10. В других матчах тура "Баку" в напряженном противостоянии проиграл "Азерйолу", а "Карабах" оказался сильнее "Техсил".

Чемпионат Азербайджана

V раунд

Мужчины

"Техсил" - "Карабах" 22:36

"Баку" – "Азерйол" 29:31

"Кюр" – "Спортивная академия" 42:17

Турнирная таблица: "Кюр" - 10 очков, "Баку", "Карабах" - 6, "Азерйол" - 4, "Спортивная академия" - 2, "Техсил", "Динамо" - 0.