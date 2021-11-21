ЧЕ: Женская сборная Азербайджана выиграла бронзу, мужская осталась без наград

В Чатеже (Словения) завершился командный чемпионат Европы по шахматам с участием сборных Азербайджана.
Как передает Report, в турнире среди женщин выступал 31 коллектив. Наша сборная, в которую вошли Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева и Говхар Бейдуллаева, обыграв Турцию, Швецию, Германию, Италию, уступив Грузии, России и сыграв вничью с Украиной и Венгрией, завершила ЕВРО победным матчем с Нидерландами. Этот результат позволил нашим шахматисткам выиграть бронзу.
Чемпионат Европы, IX тур.
21 ноября
Женщины
АЗЕРБАЙДЖАН - НИДЕРЛАНДЫ 2,5:1,5
Гюнай Мамедзаде – Жаогин Пенг 1:0
Гюльнар Мамедова – Элин Роеберс 0:1
Ульвия Фаталиева – Мачтельд Ван Форест 1:0
Говхар Бейдуллаева – Теа Ланчава 0,5:0,5
Турнирная таблица: 1. Россия – 18 очков, 2. Грузия – 15, Азербайджан – по 12.
В Чатеже (Словения) завершается командный чемпионат Европы по шахматам с участием сборных Азербайджана.
Как передает Report, соревнование проходило по швейцарской системе в девять туров. В мужской турнире выступали 39 коллективов.
После побед над Италией, Сербией, Германией, Нидерландами и ничьих против Венгрии, России, Армении и Украины, в заключительном туре встречались с Францией. Для сохранения шансов на титул необходимо было обыгрывать соперника, но в итоге наша команда уступила и лишилась шансов на медали.
Чемпионат Европы, IX тур.
21 ноября
Мужчины
ФРАНЦИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН 2,5:1,5
Алиреза Фирузджа - Шахрияр Мамедъяров 1:0
Максим Вашье-Лаграв - Теймур Раджабов 0,5:0,5
Максим Лагарде - Рауф Мамедов 0,5:0,5
Жиль Муссар - Ниджат Абасов 0,5:0,5
Турнирная таблица: 1. Украина, 2. Франция - по 14 очков, 3. Польша, 4. Испания - по 13, 5. Азербайджан - 12.