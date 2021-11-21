ЧЕ: Женская сборная Азербайджана выиграла бронзу, мужская осталась без наград

В Чатеже (Словения) завершается командный чемпионат Европы по шахматам с участием сборных Азербайджана.

В Чатеже (Словения) завершился командный чемпионат Европы по шахматам с участием сборных Азербайджана.

Как передает Report, в турнире среди женщин выступал 31 коллектив. Наша сборная, в которую вошли Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева и Говхар Бейдуллаева, обыграв Турцию, Швецию, Германию, Италию, уступив Грузии, России и сыграв вничью с Украиной и Венгрией, завершила ЕВРО победным матчем с Нидерландами. Этот результат позволил нашим шахматисткам выиграть бронзу.

Чемпионат Европы, IX тур.

21 ноября

Женщины

АЗЕРБАЙДЖАН - НИДЕРЛАНДЫ 2,5:1,5

Гюнай Мамедзаде – Жаогин Пенг 1:0

Гюльнар Мамедова – Элин Роеберс 0:1

Ульвия Фаталиева – Мачтельд Ван Форест 1:0

Говхар Бейдуллаева – Теа Ланчава 0,5:0,5

Турнирная таблица: 1. Россия – 18 очков, 2. Грузия – 15, Азербайджан – по 12.

23:00

В Чатеже (Словения) завершается командный чемпионат Европы по шахматам с участием сборных Азербайджана.

Как передает Report, соревнование проходило по швейцарской системе в девять туров. В мужской турнире выступали 39 коллективов.

После побед над Италией, Сербией, Германией, Нидерландами и ничьих против Венгрии, России, Армении и Украины, в заключительном туре встречались с Францией. Для сохранения шансов на титул необходимо было обыгрывать соперника, но в итоге наша команда уступила и лишилась шансов на медали.

Чемпионат Европы, IX тур.

21 ноября

Мужчины

ФРАНЦИЯ - АЗЕРБАЙДЖАН 2,5:1,5

Алиреза Фирузджа - Шахрияр Мамедъяров 1:0

Максим Вашье-Лаграв - Теймур Раджабов 0,5:0,5

Максим Лагарде - Рауф Мамедов 0,5:0,5

Жиль Муссар - Ниджат Абасов 0,5:0,5

Турнирная таблица: 1. Украина, 2. Франция - по 14 очков, 3. Польша, 4. Испания - по 13, 5. Азербайджан - 12.