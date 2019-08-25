Чемпионат Европы по волейболу: Сборная Азербайджана проиграла Нидерландам - ФОТО

Сегодня женская сборная Азербайджана по волейболу провела вторую встречу на Чемпионате Европы.

Как передаёт Report, соперниками азербайджанской команды были волейболистки из Нидерландов.

Встреча завершилась победой "оранжевых" - 3:0 (25-15, 25-23, 25-23).

В первом матче команда Азербайджана одолела спортсменок из Хорватии - 3:2. Свой третий матч азербайджанки проведут против хозяев группы C - сборной Венгрии. Игра состоится 26 августа в 22:30 по бакинскому времени.

Отметим, что нынешний чемпионат впервые проходит в 4 странах и в нём впервые участвуют 24 команды.