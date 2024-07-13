Баскетбольные сборные Азербайджана выйдут на полуфинальные матчи чемпионата Европы

Баскетбольные сборные Азербайджана среди юношей и девушек до 16 лет сегодня выйдут на полуфинальные матчи в дивизионе C чемпионата Европы.

Баскетбольные сборные Азербайджана среди юношей и девушек до 16 лет сегодня выйдут на полуфинальные матчи в дивизионе C чемпионата Европы.

Как сообщает Report, женская сборная встретится с командой из Албании.

Матч начнется в 17:45 по бакинскому времени. На пути к полуфиналу подопечные Эврена Алкая победили сборные Армении, Грузии и Кипра.

Юношеская команда встретится со сборной Косово. Матч начнется в 19:00 по бакинскому времени. Чтобы получить путевку в полуфинал подопечные Таира Бахшиева обыграли Молдову и Мальту.

Отметим, что соревнования девушек проходят в Гибралтаре, а турнир юношей принимает Албания.