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Баскетбольные сборные Азербайджана выйдут на полуфинальные матчи чемпионата Европы

Баскетбольные сборные Азербайджана выйдут на полуфинальные матчи чемпионата Европы Баскетбольные сборные Азербайджана среди юношей и девушек до 16 лет сегодня выйдут на полуфинальные матчи в дивизионе C чемпионата Европы.
Командные
13 июля 2024 г. 10:33
Баскетбольные сборные Азербайджана выйдут на полуфинальные матчи чемпионата Европы

Баскетбольные сборные Азербайджана среди юношей и девушек до 16 лет сегодня выйдут на полуфинальные матчи в дивизионе C чемпионата Европы.

Как сообщает Report, женская сборная встретится с командой из Албании.

Матч начнется в 17:45 по бакинскому времени. На пути к полуфиналу подопечные Эврена Алкая победили сборные Армении, Грузии и Кипра.

Юношеская команда встретится со сборной Косово. Матч начнется в 19:00 по бакинскому времени. Чтобы получить путевку в полуфинал подопечные Таира Бахшиева обыграли Молдову и Мальту.

Отметим, что соревнования девушек проходят в Гибралтаре, а турнир юношей принимает Албания.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın basketbol milliləri Avropa çempionatında yarımfinal görüşlərinə çıxacaq

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