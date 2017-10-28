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    Баскетболисты устроили драку во время матча НБА - ВИДЕО

    Баскетболистов пытались разнять игроки, тренеры и судьи

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Баскетболисты устроили драку во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как сообщает Report со ссылкой на RT, потасовку устроили  форвард "Голден Стэйт Уорриорз" Дрэймонд Грин и защитник "Вашингтон Уизардс" Брэдли Бил.

    Конфликт произошел во время второй четверти поединка.

    Грин ударил в лицо соперника. Баскетболистов пытались разнять игроки, тренеры и судьи.

    В итоге оба участника потасовки заработали удаление.

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