Баскетболист сборной Азербайджана перешел в германский клуб

Баскетболист сборной Азербайджана Джордан Дэвис сменил клуб.

Как сообщает Report, 22-летний спортсмен перешел из испанской "Бакси Манреса" в немецкую "Раста Фехта". Контракт с ним подписан до конца сезона.

Д.Дэвис набрал в среднем 8,6 очка, 4,4 подбора и 2,2 передачи в пяти матчах за Манрезу в Лиге чемпионов. Баскетболист с азербайджанским паспортом не мог регулярно выходить на поле в испанской баскетбольной лиге. Это было связано с ограничением, наложенным на иностранцев.