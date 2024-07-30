Баскетболист сборной Испании получил травму в матче с Грецией на Олимпиаде

Баскетболист сборной Испании Руди Фернандес получил травму в матче с Грецией на летней Олимпиаде в Париже.

Баскетболист сборной Испании Руди Фернандес получил травму в матче с Грецией на летней Олимпиаде в Париже.

Как сообщает Report, Фернандес не смог самостоятельно покинуть площадку.

Он успел набрать 10 очков за 18 минут, забросив 2 ключевых трехочковых в четвертой четверти.

Руди стал первым в истории игроком, сыгравшим на шести Олимпиадах. В первый раз он сыграл на Олимпиаде-2004 в Афинах. С того времени Фернандес выступал на каждой Олимпиаде со сборной Испании.

Фернандес дважды становился серебряным призером Игр в 2008 и 2012 годах, а в 2016 году выиграл бронзовую награду.