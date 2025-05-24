Баскетболист "Сабаха" Камрон Блу продолжит карьеру в Доминикане

Американский форвард Камрон Блу, выступавший за баскетбольный клуб "Сабах", продолжит карьеру в команде "Индиос", представляющей Национальную баскетбольную лигу Доминиканской Республики.

Американский форвард Камрон Блу, выступавший за баскетбольный клуб "Сабах", продолжит карьеру в команде "Индиос", представляющей Национальную баскетбольную лигу Доминиканской Республики.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба из города Сан-Франсиско-де-Макорис.

"С радостью объявляем о подписании контракта с Камроном Блу. Этот 24-летний игрок при росте 6 футов 7 дюймов (2,01 м) отличается отличной атлетичностью и уверенными бросками на средней и дальней дистанции", - говорится в заявлении.

В клубе также отметили, что Блу стал чемпионом Азербайджана в составе "Сабаха", набирая в среднем 12,3 очка, 3,2 подбора и 1,2 перехвата за игру.

Напомним, Камрон Блу присоединился к "Сабаху" в январе прошлого года.