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Баскетболист "Сабаха" Камрон Блу продолжит карьеру в Доминикане

Баскетболист "Сабаха" Камрон Блу продолжит карьеру в Доминикане Американский форвард Камрон Блу, выступавший за баскетбольный клуб "Сабах", продолжит карьеру в команде "Индиос", представляющей Национальную баскетбольную лигу Доминиканской Республики.
Командные
24 мая 2025 г. 05:49
Баскетболист Сабаха Камрон Блу продолжит карьеру в Доминикане

Американский форвард Камрон Блу, выступавший за баскетбольный клуб "Сабах", продолжит карьеру в команде "Индиос", представляющей Национальную баскетбольную лигу Доминиканской Республики.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба клуба из города Сан-Франсиско-де-Макорис.

"С радостью объявляем о подписании контракта с Камроном Блу. Этот 24-летний игрок при росте 6 футов 7 дюймов (2,01 м) отличается отличной атлетичностью и уверенными бросками на средней и дальней дистанции", - говорится в заявлении.

В клубе также отметили, что Блу стал чемпионом Азербайджана в составе "Сабаха", набирая в среднем 12,3 очка, 3,2 подбора и 1,2 перехвата за игру.

Напомним, Камрон Блу присоединился к "Сабаху" в январе прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке “Sabah”ın basketbolçusu Dominikan klubuna keçib

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