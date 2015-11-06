​Azercell поддерживает I Детские паралимпийские игры

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня cостоялись I Детские паралимпийские игры при совместной организационной поддержке Национального паралимпийского комитета Азербайджанской Республики и компании Azercell Telecom.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на открытии игр, проходивших в Сумгайытском паралимпийском комплексе, выступил президент Национального паралимпийского комитета Ильгар Рагимов, который рассказал о достижениях нашей страны в различных Паралимпийских дисциплинах, о заботе и внимании к этой области, а также высоко оценил сотрудничество с Azercell Telecom.

Президент Azercell Telecom Вахид Мурсалиев выразил свою удовлетворенность деятельностью Паралимпийского комплекса такого уровня во втором по индустриальному развитию городе страны Сумгайыте: "Я уверен, что данный комитет, который объединил в своих рядах 50 детей и подростков в различных дисциплинах, будет площадкой для взращивания будущих чемпионов. Молодые паралимпийцы продемонстрировали силу воли и уже добились высоких результатов. Для нас большая честь и гордость оказывать им поддержку. Мы верим, что они ещё множество раз поднимут флаг Азербайджана в разных уголках мира".

В рамках I Детских паралимпийских спортивных игр состоялись соревнования по дзюдо, бочче, теннису и плаванию. После церемонии награждения детей, достигших успешных результатов в соревнованиях, участники также сделали совместное фото с победителями.

Отметим, что Детский паралимпийский комитет, созданный год назад, объединил вокруг себя детей и молодых людей из различных уголков нашей страны. Azercell Telecom оказывает поддержку деятельности комитета. Посредством Комитета около 50 детей получили возможность заниматься спортом и представлять Азербайджан на различных международных соревнованиях. В начале лета мастера спорта по Паралимпийским видам спорта и легенды Первых европейских игр Ильхам Закиев, Сабина Абдуллаева и Закир Муслюмов посетили головной офис Azercell и пообщались с сотрудниками компании.

Azercell будет и впредь поддерживать деятельность Детского паралимпийского комитета для оказания всесторонней помощи в интеграции детей и повышения их мотивации к занятиям спортом.