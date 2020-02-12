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Азербайджанский борец стал чемпионом Европы - ФОТО

​Азербайджанский борец стал чемпионом Европы - ФОТО

Азербайджанский спортсмен Санан Сулейманов (77 кг) завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в Италии. 

Ему удалось победить в финале чемпионата венгерца Золтана Лева .

Как передает Report, на пути к финалу азербайджанский борец одержал победу над Айком Мнацаканяном (Болгария, 5:3), Матео Мафеззоли (Италия, 7:0), Георгиосом Преволаракисом (6:4) и Карапетом Чаляном (Армения, 3:0). В финале же Сулейманов нанес поражение венгру Золтану Леваи со счетом 3:1.

В свою очередь, Эльдениз Азизли (55 килограммов) стал обладателем бронзовой медали, выиграв в схватке за третье место Джованни Френи (Италия, 9:0). 

Другой азербайджанский борец - Ислам Аббасов в борьбе за бронзу победил Эйвидаса Станкевичюса (Литва) - 6:2.

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