Азербайджанские гимнасты стали третьими на AGF Junior Trophy - ФОТО

Сегодня в Баку на Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров в командном зачете и индивидуальном многоборье первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy.

Как передает Report, в индивидуальном многоборье первое место занял Владимир Костюк (Украина), второе место – Радомир Стельмах (Украина), на третью ступень пьедестала поднялся Хасан Булут (Турция).

Награды победителям и призерам вручили менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Мамедзаде, Виктория Абушова и представитель Бакинской школы гимнастики Инара Исрафилбекова.

В командном зачете первое место заняла команда Украины (231.000 балла), на втором месте – команда Турции (226.650 балла), на третьем месте – команда Азербайджана (218.300 балла).

Награды победителям и призерам вручили главный тренер мужской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Рза Алиев, вице-президент Федерации гимнастики Грузии Бесарион Гамсахурдия, судья международной категории Збигнев Пелч.

Кубок AGF Trophy за самый высокий исполнительный балл был вручен азербайджанскому гимнасту Рамину Дамирову. Награду спортсмену вручила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.





Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy проходит в Баку 7-8 марта. В соревнованиях участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день прошли квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

Азербайджан на турнире представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов.

В AGF Junior Trophy участвуют 33 гимнаста из 7 стран.