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Азербайджанский судья получил назначение на игру "Фенербахче"

Азербайджанский судья получил назначение на игру "Фенербахче" Он будет выполнять функцию второго судьи
Командные
22 февраля 2021 г. 14:02
Азербайджанский судья получил назначение на игру Фенербахче

Европейская конфедерация волейбола (CEV) в очередной раз назначила азербайджанских судей на матчи.

Как передает Report со ссылкой на официальную страницу fасеbооk Федерации, рефери международного уровня Эльдар Зульфугаров 23 февраля пронаблюдает за игрой между турецким "Фенербахче" и итальянской "Новара" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов по женскому волейболу, которая пройдет в Стамбуле в спортивном зале Бурхан Фелек.

Он будет выполнять функцию второго судьи. Первым судьей выступит украинец Михайло Медведь.

Кроме того, Эльдар Алиев в полуфинале кубка CEV будет судьей на матче, организуемом 24 февраля в России на стадионе "Санкт Петербург Арена" между волейболистами из "Зенита" (Санкт-Петербург) и "Гриньярда" (Бельгия). Главным судьей выступит Деян Рогич.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı hakim "Fənərbağça"nın oyununa təyinat aldı

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