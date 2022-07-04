Азербайджанские журналисты поборются за Кубок Победы по волейболу

В связи с 22 июля – Днем национальной прессы Азербайджана среди журналистов пройдет Кубок Победы.

В связи с 22 июля – Днем национальной прессы Азербайджана среди журналистов пройдет Кубок Победы.

Как сообщает Report, в соревновании, организуемом Центром спортивных исследований, Объединением спортивных журналистов Азербайджана, Федерацией волейбола Азербайджана и Avropa Group, примут участие 8 команд.

Это команды, которые будут представлять освобожденные территории, - "Шуша", "Агдам", "Кяльбаджар", "Физули", "Зангилан", "Ханкенди", "Ходжалы" и "Суговушан".

Пары 1/4 финала определятся в результате жеребьевки, которая состоится 5 июля в 12:00 в штаб-квартире Федерации (около станции метро "Сахиль"). Игры этого этапа пройдут 11 июля. 16 июля состоятся полуфинальные игры, 22 июля – финальная встреча.

Победителю турнира вручат Кубок Победы, денежный приз, диплом, команде-финалисту – дипломы.

Главным спонсором Кубка Победы является Avrora Group, информационную поддержку окажет агентство Report.