Азербайджанские волейболисты, ставшие победителями Кубка Европы, вернулись на родину

С 10 по 13 октября в городе Монпелье (Франция) прошел клубный Кубок Европы по пляжному волейболу, где команды клуба "Азеррейл", состоящие из женщин и мужчин, завоевали титул победителей и возвращаются на Родину.

С 10 по 13 октября в городе Монпелье (Франция) прошел клубный Кубок Европы по пляжному волейболу, где команды клуба "Азеррейл", состоящие из женщин и мужчин, завоевали титул победителей и возвращаются на Родину.

Как сообщает Report, самолет с азербайджанскими пляжными волейболистами приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

В аэропорту спортсменов встретили представители общественности, журналисты и спортивные болельщики.

Отметим, что 13 октября мужская команда клуба "Азеррейл" завоевала титул победителя клубного Кубка Европы по пляжному волейболу в Монпелье. Бакинская команда встретилась в финале с испанским клубом CVP Poniente Benidorm Alicante. В одном из двух матчей победу одержал "Азеррейл" (2:1), а в другом - испанская команда (2:1). В решающем золотом сете, завершившемся со счетом 15:12, наши волейболисты обеспечили себе чемпионский титул Кубка Европы.

Женская команда "Азеррейл" также завоевала титул победителя клубного Кубка Европы по пляжному волейболу, прошедшего в Монпелье.