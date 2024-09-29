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Азербайджанские теннисисты завоевали три медали на международном турнире в Батуми

Азербайджанские теннисисты завоевали три медали на международном турнире в Батуми Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в грузинском городе Батуми.
Командные
29 сентября 2024 г. 16:15
Азербайджанские теннисисты завоевали три медали на международном турнире в Батуми

Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в грузинском городе Батуми.

Как передает Report, наша сборная под руководством главного тренера Михаила Тимофеева и тренера Сабины Азизли завоевала в международном соревновании одну золотую и две бронзовые медали.

Онур Гулузаде занял первое место среди спортсменов до 13 лет, победив всех своих соперников. В той же возрастной группе Ягмур Мамедли заняла третью ступень пьедестала.

Пара Адиль Ахмедзаде - Марзия Нурметова также заняла третье место в смешанных парных соревнованиях в возрастной категории U-19.

Отметим, что в турнире помимо Грузии, участвовали команды из Азербайджана, Турции, США, Англии, Израиля, Казахстана, Узбекистана, Украины, Беларуси и Литвы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın stolüstü tennisçiləri Gürcüstanda üç medal qazanıblar

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