Азербайджанские теннисисты завоевали три медали на международном турнире в Батуми

Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в грузинском городе Батуми.

Азербайджанские спортсмены завоевали три медали на турнире по настольному теннису WTT Youth Contender в грузинском городе Батуми.

Как передает Report, наша сборная под руководством главного тренера Михаила Тимофеева и тренера Сабины Азизли завоевала в международном соревновании одну золотую и две бронзовые медали.

Онур Гулузаде занял первое место среди спортсменов до 13 лет, победив всех своих соперников. В той же возрастной группе Ягмур Мамедли заняла третью ступень пьедестала.

Пара Адиль Ахмедзаде - Марзия Нурметова также заняла третье место в смешанных парных соревнованиях в возрастной категории U-19.

Отметим, что в турнире помимо Грузии, участвовали команды из Азербайджана, Турции, США, Англии, Израиля, Казахстана, Узбекистана, Украины, Беларуси и Литвы.