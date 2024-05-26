Азербайджанские гимнастки завоевали лицензию на Олимпийские игры Париж-2024

Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала лицензию на Олимпийские игры Париж-2024.
Как сообщает
В упражнениях с пятью обручами команда набрала 36,750 балла, с тремя лентами и двумя мячами - 33,150 балла. Набрав по итогам двух упражнений 70,200 балла, азербайджанские гимнастки завоевали лицензию на Олимпиаду.
Команда в групповых упражнениях выступит в финальной стадии чемпионата Европы в обеих категориях.
Отметим, что азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова также завоевала лицензию на Летние Олимпийские игры в индивидуальных упражнениях.