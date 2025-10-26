Азербайджанские гандболистки выступят на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде

Определились соперники женской сборной Азербайджана по гандболу, которая примет участие в VI Играх исламской солидарности, которые пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Об этом Report сообщила пресс-служба Федерации гандбола Азербайджана.

Сборная Азербайджана выступит в группе B вместе со сборными Казахстана, Пакистана и Катара. В группу A вошли сборные Турции, Ирана, Гвинеи и Мальдивских островов.

Соревнования по гандболу на Играх исламской солидарности пройдут с 13 по 21 ноября.

Следует отметить, что женская сборная Азербайджана по гандболу завоевала золотые медали на аналогичных соревнованиях в Баку в 2017 году и серебряные медали на играх в Конье (Турция) в 2022 году.