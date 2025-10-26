Азербайджанские гандболистки выступят на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде
Командные
- 26 октября, 2025
- 14:51
Определились соперники женской сборной Азербайджана по гандболу, которая примет участие в VI Играх исламской солидарности, которые пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Об этом Report сообщила пресс-служба Федерации гандбола Азербайджана.
Сборная Азербайджана выступит в группе B вместе со сборными Казахстана, Пакистана и Катара. В группу A вошли сборные Турции, Ирана, Гвинеи и Мальдивских островов.
Соревнования по гандболу на Играх исламской солидарности пройдут с 13 по 21 ноября.
Следует отметить, что женская сборная Азербайджана по гандболу завоевала золотые медали на аналогичных соревнованиях в Баку в 2017 году и серебряные медали на играх в Конье (Турция) в 2022 году.
Последние новости
15:02
В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил подросткаПроисшествия
14:54
Китай предложил США повысить уровень торговых отношенийДругие страны
14:51
Азербайджанские гандболистки выступят на Играх исламской солидарности в Эр-РиядеКомандные
14:34
ГЭЦ провел тестовый экзамен для приема на работу в музыкальные и художественные учрежденияНаука и образование
14:33
В Зардабе при столкновении двух автомобилей погиб один человекПроисшествия
14:21
Прокурор Парижа осудила утечку данных о задержании подозреваемых в ограблении ЛувраДругие страны
14:02
РЖД организуют транзит товаров из РФ в Армению через АзербайджанВ регионе
13:53
В Азербайджане проведен квалификационный экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностьюНаука и образование
13:51
Видео