Азербайджанские фехтовальщики взяли серебро международного турнира в Болгарии

Азербайджанские фехтовальщики завоевали серебряную медаль на международном турнире EFC FFE Circuit в Софии.

Азербайджанские фехтовальщики завоевали серебряную медаль на международном турнире EFC FFE Circuit в Софии.

Как сообщает Report, национальная команда фехтовальщиков U-23 в составе Мурада Акперова, Магсуда Гусейнли, Расула Алиева и Тимура Хуснаддинова заняла второе место в командных соревнованиях.

В первом поединке сборная Азербайджана одолела испанскую команду со счетом 45:42, затем одержала победу над командой Великобритании со счетом 45:37.

В финале наша команда уступила сборной Болгарии со счетом 35:45, завоевав серебряную медаль данного турнира.