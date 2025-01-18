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Азербайджанские фехтовальщики взяли серебро международного турнира в Болгарии

Азербайджанские фехтовальщики взяли серебро международного турнира в Болгарии Азербайджанские фехтовальщики завоевали серебряную медаль на международном турнире EFC FFE Circuit в Софии.
Командные
18 января 2025 г. 23:30
Азербайджанские фехтовальщики взяли серебро международного турнира в Болгарии

Азербайджанские фехтовальщики завоевали серебряную медаль на международном турнире EFC FFE Circuit в Софии.

Как сообщает Report, национальная команда фехтовальщиков U-23 в составе Мурада Акперова, Магсуда Гусейнли, Расула Алиева и Тимура Хуснаддинова заняла второе место в командных соревнованиях.

В первом поединке сборная Азербайджана одолела испанскую команду со счетом 45:42, затем одержала победу над командой Великобритании со счетом 45:37.

В финале наша команда уступила сборной Болгарии со счетом 35:45, завоевав серебряную медаль данного турнира.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan qılıncoynadanları Bolqarıstanda beynəlxalq turnirdə medal qazanıblar

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