Азербайджанские дзюдоисты завоевали медаль в первый день Всемирных военных игр - ФОТО

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В первый день соревнований VI Всемирных военных игр, стартовавших в корейском городе Мунген, команда Азербайджана завоевала 1 бронзовую медаль.

Как сообщает Report, медаль досталась на командных соревнованиях сборной по дзюдо, в состав которой входят Вугар Ширинли (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Гусейн Рагимли (73 кг), Турал Сафгулиев (90 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг).

Приступившие к борьбе в 1/4 финала дзюдоисты под руководством тренеров Рауфа Велиева и Шахина Арзуманова в первой же встрече проиграли Бразилии со счетом 1:4. Однако представители Азербайджана в утешительных встречах одержали победу над Катаром и Алжиром со счетом 5:0 и вместе с представителями Южной Кореи поднялись на 3-ю ступень пьедестала почета. Победителем стала Бразилия, одержавшая в финале победу над Монголией со счетом 4:1.

Отметим, что к командным соревнованиям по дзюдо присоединилось 17 стран. Дзюдоистов Азербайджана 5-6 октября ожидают также индивидуальные встречи, в которых, помимо 5 мужчин, примет участие одна представительница слабого пола Шахана Гусейнова (57 кг). В целом же, на VI Всемирных военных играх, в которых принимают участие 134 страны, Азербайджан представлен 31 спортсменом, включая 6 - по боксу, 7 - по таэквондо и 12 - по различным видам борьбы. В соревнованиях, которые продлятся до 11 октября, хозяев найдут 248 наборов медалей по 24 видам.