Азербайджанские боксеры завоевали на Кубке Европы пять медалей

В городе Будва (Монтенегро) завершился Кубок Европы по боксу.

В городе Будва (Монтенегро) завершился Кубок Европы по боксу.

Как передает Report, на соревнованиях, в которых приняли участие 156 спортсменов из 29 стран, сборная Азербайджана завоевала одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Малик Гасанов, выступавший в весовой категории до 63,5 кг, в финале встретился с Габилем Мамедовым (Россия). Получивший травму азербайджанский спортсмен боролся до конца, но в итоге уступил сопернику и занял второе место в своей весовой категории.

Ранее бронзовые медали на Кубке Европы завоевали Турал Сарыев (48 кг), Тайфур Алиев (60 кг), Сархан Алиев (71 кг) и Миршариф Кязимзаде (75 кг).