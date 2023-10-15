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Азербайджанские боксеры завоевали на Кубке Европы пять медалей

Азербайджанские боксеры завоевали на Кубке Европы пять медалей В городе Будва (Монтенегро) завершился Кубок Европы по боксу.
Командные
15 октября 2023 г. 14:23
Азербайджанские боксеры завоевали на Кубке Европы пять медалей

В городе Будва (Монтенегро) завершился Кубок Европы по боксу.

Как передает Report, на соревнованиях, в которых приняли участие 156 спортсменов из 29 стран, сборная Азербайджана завоевала одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Малик Гасанов, выступавший в весовой категории до 63,5 кг, в финале встретился с Габилем Мамедовым (Россия). Получивший травму азербайджанский спортсмен боролся до конца, но в итоге уступил сопернику и занял второе место в своей весовой категории.

Ранее бронзовые медали на Кубке Европы завоевали Турал Сарыев (48 кг), Тайфур Алиев (60 кг), Сархан Алиев (71 кг) и Миршариф Кязимзаде (75 кг).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan millisi Avropa kubokunu 5 medalla başa vurub

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