Азербайджанские баскетболисты вышли в финальную часть чемпионата Европы

В Лимасоле (Кипр) завершился отборочный этап чемпионата Европы по баскетболу 3x3.

В Лимасоле (Кипр) завершился отборочный этап чемпионата Европы по баскетболу 3x3.

Как передает Report, мужская сборная Азербайджана (Джордан Дэвис, Орхан Айдын, Амиль Гамзаев и Эндар Поладханлы) в полуфинале обыграла команду Люксембурга (15:13), а в финале Ирландию (20:16), тем самым, завоевав путевку на чемпионат континента.

Ранее в своей группе наша команда без труда одолела сборные Кипра (19:11), Люксембурга (16:10) и Андорры (21:13).

На данный момент, в финальную часть, который пройдет 9-11 сентября в Граце, вышли сборные Сербии, Литвы, Латвии, Бельгии, Нидерландов, Словении, Израиля, Австрии и Азербайджана.

Напомним, что это второй подобный успех в истории азербайджанского баскетбола. В 2014 году назад сборная по баскетболу 3x3 также успешно прошла квалификацию и вышла в финал ЕВРО.