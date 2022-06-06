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Азербайджанские баскетболисты вышли в финальную часть чемпионата Европы

Азербайджанские баскетболисты вышли в финальную часть чемпионата Европы В Лимасоле (Кипр) завершился отборочный этап чемпионата Европы по баскетболу 3x3.
Командные
6 июня 2022 г. 06:47
Азербайджанские баскетболисты вышли в финальную часть чемпионата Европы

В Лимасоле (Кипр) завершился отборочный этап чемпионата Европы по баскетболу 3x3.

Как передает Report, мужская сборная Азербайджана (Джордан Дэвис, Орхан Айдын, Амиль Гамзаев и Эндар Поладханлы) в полуфинале обыграла команду Люксембурга (15:13), а в финале Ирландию (20:16), тем самым, завоевав путевку на чемпионат континента.

Ранее в своей группе наша команда без труда одолела сборные Кипра (19:11), Люксембурга (16:10) и Андорры (21:13).

На данный момент, в финальную часть, который пройдет 9-11 сентября в Граце, вышли сборные Сербии, Литвы, Латвии, Бельгии, Нидерландов, Словении, Израиля, Австрии и Азербайджана.

Напомним, что это второй подобный успех в истории азербайджанского баскетбола. В 2014 году назад сборная по баскетболу 3x3 также успешно прошла квалификацию и вышла в финал ЕВРО.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb

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