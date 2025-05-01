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Азербайджанские баскетболистки проводят учебно-тренировочный сбор в Турции

Азербайджанские баскетболистки проводят учебно-тренировочный сбор в Турции 12:04 Сборные Азербайджана по баскетболу среди девушек (U-16 и U-18) приступили к первому этапу учебно-тренировочных сборов в столице Турции Анкаре.
Командные
1 мая 2025 г. 12:30
Азербайджанские баскетболистки проводят учебно-тренировочный сбор в Турции

Сборные Азербайджана по баскетболу среди девушек (U-16 и U-18) приступили к первому этапу учебно-тренировочных сборов в столице Турции Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Азербайджана, команды которые возглавляет главный тренер Эврен Алкая, помимо тактико-технической и физической подготовки, проведут также ряд контрольных матчей.

Подготовительный процесс завершится 9 мая.

Основной целью тренировочного процесса на первом этапе является подготовка к матчам дивизиона B чемпионата Европы, которые пройдут в июле-августе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın basketbol milliləri Türkiyədə təlim-məşq toplanışına start veriblər

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