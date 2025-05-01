Азербайджанские баскетболистки проводят учебно-тренировочный сбор в Турции

12:04 Сборные Азербайджана по баскетболу среди девушек (U-16 и U-18) приступили к первому этапу учебно-тренировочных сборов в столице Турции Анкаре.

Сборные Азербайджана по баскетболу среди девушек (U-16 и U-18) приступили к первому этапу учебно-тренировочных сборов в столице Турции Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола Азербайджана, команды которые возглавляет главный тренер Эврен Алкая, помимо тактико-технической и физической подготовки, проведут также ряд контрольных матчей.

Подготовительный процесс завершится 9 мая.

Основной целью тренировочного процесса на первом этапе является подготовка к матчам дивизиона B чемпионата Европы, которые пройдут в июле-августе.