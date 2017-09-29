Азербайджанская сборная по волейболу проведет встречу 1/4 финала на первенстве Европы

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня азербайджанская женская национальная команда по волейболу выйдет на матч 1/4 финала Чемпионата Европы.

Как сообщает Report, коллектив под руководством Фаига Гараева за последние 5 дней второй раз встретится со сборной Германии.

Встречу Азербайджан-Германия, которая состоится на Национальной гимнастической арене в Баку, будут обслуживать сербские и словацкие арбитры. Эти команды уже встречались в рамках группового этапа. Тогда победили хозяева поля со счетом 3:1. Азербайджанская команда считается фаворитом этой встречи. Победитель игры в полуфинале встретится с командой из Голландии.

Отметим, что сегодня на последнем матче 1/4 финала встретятся сборные России и Турции. Эти команды встречались в групповом этапе, тогда победила Россия со счетом 3:1. Победитель этой встречи в полуфинале сыграет с командой из Сербии. Обслуживать этот матч будет также азербайджанский арбитр Эльдар Зульфугаров.

Чемпионат Европы

1/4 финала

29 сентября

18:00. Азербайджан - Германия

Арбитры: Владимир Симонович (Сербия), Юрай Мокри (Словакия)

20:30. Россия - Турция

Арбитры: Эльдар Зульфугаров (Азербайджан), Даниеле Раписарда (Италия)

Национальная гимнастическая арена