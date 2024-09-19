Азербайджанская команда стала победителем соревнования на "Технофесте"

17:10

Азербайджанская команда "Versetech" стала победителем одного из соревнований на аэрокосмическом и технологическом фестивале "Технофест" в Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Там отметили, что азербайджанская команда "Versetech", участвовавшая в соревновании при поддержке Министерства молодежи и спорта, соревновалась с 32 командами в категории "Технологические приложения в психологии" в финальном туре "Технофест 2024". Азербайджанская команда набрала 76.88 баллов и заняла первое место.

В этом году на "Технофесте", крупнейшем авиационном, космическом и технологическом фестивале Турции, было зарегистрировано рекордное количество участников - 1 млн 630 тыс. человек из 788 161 команды.