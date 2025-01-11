Азербайджанская баскетбольная лига: "Шеки" на выезде обыграл "Лянкяран"

В X туре Азербайджанской баскетбольной лиги "Шеки" на выезде обыграл "Лянкяран".

В X туре Азербайджанской баскетбольной лиги "Шеки" на выезде обыграл "Лянкяран".

Как сообщает Report, матч группы B в Лянкяранском олимпийском спорткомплексе завершился победой гостей со счетом 111:82.

Отметим, что сегодня в группе B будет сыгран еще один матч. "Орду" встретится с "Губой" в спортивном центре "Серхедчи" в 16:30.

В предыдущих матчах тура "Нефтчи" победил "Абшерон" (84:76), "Нахчыван" разгромил "Сабах" (80:75), а "Серхедчи" обыграл NTD (78:64).

X тур завершится завтрашним матчем между "Гянджой" и "Сумгайытом" в Гянджинском дворце спорта.