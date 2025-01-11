Азербайджанская баскетбольная лига: Сегодня в X туре пройдут еще три матча

Сегодня в рамках X тура Азербайджанской баскетбольной лиги состоятся еще три матча.

Сегодня в рамках X тура Азербайджанской баскетбольной лиги состоятся еще три матча.

Как сообщает Report, первая встреча дня в группе А состоится в 12:30 между командами "Серхедчи" и NTD в Олимпийском спортивном центре "Серхедчи".

"Серхедчи" занимает 4-е место в группе с 13 очками, а NTD - последнее 6-е место с 10 очками.

Остальные два матча пройдут в группе B. Второй матч дня состоится в Лянкяранском олимпийском спортивном комплексе в 14:00 между "Лянкяраном" и "Шеки". Встреча команд "Орду" и "Губа" пройдет в Олимпийском спортивном центре "Серхедчи" в 16:30.

В группе В с 15 очками лидирует "Орду". "Шеки" занимает третье место с 14 очками. Команда "Губа" расположилась на четвертой строчке, а "Лянкяран" - на пятой. Обе команды имеют по 11 очков в активе.

Отметим, что "Абшерон" проиграл "Нефтчи" со счетом 76:84, а "Нахчыван" обыграл "Сабах" со счетом 80:75.