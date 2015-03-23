​Азербайджан занял третье место в международном турнире по дзюдо

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ 22 марта завершился международный турнир по дзюдо - Гран-при Тбилиси-2015 среди мужчин и женщин.

Как передает Report, сборная Грузии завоевала 7 медалей (2 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых) и заняла первое место в общекомандном зачете.

На втором общекомандном месте - Монголия: 2 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медали. Третье место заняли атлеты из Азербайджана - 2 золотые и 1 серебряная медаль.

В турнире приняли участие около 400 спортсменов из 42 стран мира.