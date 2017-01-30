Азербайджан выступил гостем в Кубке мира по снежному поло в Швейцарии

Берн. 30 января. REPORT.AZ/ Азербайджан выступил официальным гостем на известнейшем Кубке мира по снежному поло в швейцарском Санкт-Морице, сообщает швейцарский корреспондент Report.

Кубок мира состоялся 27-29 января.

28 января в рамках турнира в отеле "Badrutt's Palace" состоялся вечер, посвященный Азербайджану, под названием "Moritz-Baku Night".

Кубок мира по снежному поло в швейцарском Санкт-Морице является единственным турниром поло на снегу высшего класса. Впервые соревнования прошли здесь в 1985 году, как первый турнир по снежному поло, на замершем озере Санкт-Мориц (Санкт-Морицерзее). Ежегодно данный турнир привлекает около 12 тыс. зрителей.