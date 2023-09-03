Азербайджан может провести международный турнир по триатлону

В 2024 году гонки серии IRONMAN по триатлону могут пройти в Азербайджане.

"В 2024 году гонки серии IRONMAN по триатлону могут пройти в Азербайджане".

Как передает командированный в Мингячевир корреспондент Report, об этом заявил во время чемпионата страны президент Федерации триатлона страны Фарид Фархадзаде.

По его словам, переговоры о проведении международного турнира продолжаются: "В следующем году мы планируем привести в страну бренд IRONMAN. Это даст большой импульс как с точки зрения туризма, так и откроет путь для потока спортсменов. Проведем соревнования на высоком уровне. Переговоры подходят к завершению".