Ананд и Карлсен завершили вничью первую партию матча за мировую шахматную корону

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карслен и претендент на титул индиец Вишванатан Ананд завершили вничью первую партию матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сочи. Встреча, в которой Ананд играл белыми фигурами, завершилась на 48-м ходу. Как передает Report ссылкой на ИТАР-ТАСС, счет в противостоянии стал 0,5-0,5. Вторая партия состоится 9 ноября.

Матч в Сочи проходит по классической системе из 12 партий, в случае, если один из соперников наберет 6,5 очка, матч прерывается, а при счете 6:6 будет сыгран тай-брейк.

Контроль времени тоже "классический": по 120 минут каждому из гроссмейстеров на первые 40 ходов, затем по 60 минут - на следующие 20 и, наконец, по 15 до конца партии. С 61-го хода следует добавление 30 секунд за каждый ход.

После каждых двух партий запланирован выходной день, победитель матча определится не позднее 27 ноября.