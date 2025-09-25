Амруллаев: Одна из целей федерации - обеспечить массовость баскетбола в Азербайджане

Одна из основных задач Федерации баскетбола - привлечь как можно больше детей к занятиям баскетболом в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом президент федерации, министр образования и науки Эмин Амруллаев заявил на мероприятии по итогам года Азербайджанской баскетбольной лиги.

По его словам, для достижения цели необходимо правильно выстроить систему и сформировать среду:

"Работа федерации заключается в обеспечении развития баскетбола. Для этого мы делаем все возможное. Мы должны продвигаться к успеху шаг за шагом, поэтапно. Нам необходимо правильно выстроить систему и сформировать среду. Одна из главных целей - развитие детского баскетбола. Другая наша цель - обеспечение массовости баскетбола", - отметил Амруллаев.