    Амруллаев: Одна из целей федерации - обеспечить массовость баскетбола в Азербайджане

    Командные
    • 25 сентября, 2025
    • 16:16
    Одна из основных задач Федерации баскетбола - привлечь как можно больше детей к занятиям баскетболом в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом президент федерации, министр образования и науки Эмин Амруллаев заявил на мероприятии по итогам года Азербайджанской баскетбольной лиги.

    По его словам, для достижения цели необходимо правильно выстроить систему и сформировать среду:

    "Работа федерации заключается в обеспечении развития баскетбола. Для этого мы делаем все возможное. Мы должны продвигаться к успеху шаг за шагом, поэтапно. Нам необходимо правильно выстроить систему и сформировать среду. Одна из главных целей - развитие детского баскетбола. Другая наша цель - обеспечение массовости баскетбола", - отметил Амруллаев.

    Emin Əmrullayev: "Azərbaycanda basketbolun kütləviliyinə nail olmaq əsas hədəflərdən biridir"
    Amrullayev: One of Federation"s goals is to ensure mass participation in basketball in Azerbaijan

    Лента новостей