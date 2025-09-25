İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Emin Əmrullayev: "Azərbaycanda basketbolun kütləviliyinə nail olmaq əsas hədəflərdən biridir"

    Komanda
    • 25 sentyabr, 2025
    • 15:57
    Emin Əmrullayev: Azərbaycanda basketbolun kütləviliyinə nail olmaq əsas hədəflərdən biridir
    Emin Əmrullayev

    Azərbaycanda basketbolun kütləviliyinə nail olmaq əsas hədəflərdən biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Basketbol Federasiyasının prezidenti Emin Əmrullayev Azərbaycan Basketbol Liqasının ilin yekunlarına həsr edilmiş tədbirində deyib.

    O, federasiyanın hədəflərindən söz açıb:

    "Hər kəsi bu tədbirdə görməkdən məmnunuq. Federasiya olaraq işimiz basketbolun inkişafına nail olmaqdır. Bunun üçün əlimizdən gələni edirik. Addım-addım, mərhələli şəkildə uğurlara irəliləməliyik. Sistemi düzgün qurmalı və mühiti formalaşdırmalıyıq. Əsas məqsədlərdən biri uşaq basketbolunu inkişaf etdirməkdir. Digər məqsədimiz isə basketbolun kütləviliyinə nail olmaqdır".

    Azərbaycan Basketbol Federasiyası Emin Əmrullayev Azərbaycan Basketbol Liqası
    Амруллаев: Одна из целей федерации - обеспечить массовость баскетбола в Азербайджане
    Amrullayev: One of Federation"s goals is to ensure mass participation in basketball in Azerbaijan

