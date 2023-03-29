"АААФ Хырдалан" вышел в лидеры в Азербайджанской баскетбольной лиге

Баскетбольный клуб "АААФ Хырдалан" одержал победу над "Сабахом" в XXIII туре Азербайджанской баскетбольной лиги и вышел в лидеры.

Баскетбольный клуб "АААФ Хырдалан" одержал победу над "Сабахом" в XXIII туре Азербайджанской баскетбольной лиги и вышел в лидеры.

Как передает Report , встреча прошла в спортивном центре "Серхедчи".

Игра завершилась со счетом 84:69. В составе "Сабаха" самым результативным стал Энтони Пэтти (20 очков, 12 подборов), а среди игроков "АААФ Хырдалан" - Дэймон Макдауэлл (28 очков, 5 подборов).

Благодаря этой победе "АААФ Хырдалан" увеличил свои очки до 39 и стал лидером чемпионата, "Сабах", имея в активе такое же количество очков, опустился на вторую строчку.