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4 игрокам "Араза" не дали визы на матчи футзальной Лиги чемпионов в Бельгии

4 игрокам "Араза" не дали визы на матчи футзальной Лиги чемпионов в Бе

4 члена азербайджанской футзальной команды "Араз" не смогли получить визы в Бельгию, где в среду чемпион Азербайджана проведет первый матч основного раунда Лиги чемпионов. Как сообщает Report, по этой причине вместе с коллективом не поехали в Европу Хади Ахмади, Хади Резван, Вахид Шафиеи и Амир Шоджае.

Отметим, что первый матч основного раунда футзальной Лиги чемпионов азербайджанский "Араз" проведет в среду с бельгийским коллективом "Халле-Гооик". Встреча начнется в 22:30 по бакинскому времени.

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