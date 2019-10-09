4 игрокам "Араза" не дали визы на матчи футзальной Лиги чемпионов в Бельгии

4 члена азербайджанской футзальной команды "Араз" не смогли получить визы в Бельгию, где в среду чемпион Азербайджана проведет первый матч основного раунда Лиги чемпионов. Как сообщает Report, по этой причине вместе с коллективом не поехали в Европу Хади Ахмади, Хади Резван, Вахид Шафиеи и Амир Шоджае.

Отметим, что первый матч основного раунда футзальной Лиги чемпионов азербайджанский "Араз" проведет в среду с бельгийским коллективом "Халле-Гооик". Встреча начнется в 22:30 по бакинскому времени.