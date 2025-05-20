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Жительница Кенгерли: Я безмерно счастлива вернуться на родные земли

Жительница Кенгерли: Я безмерно счастлива вернуться на родные земли Агдам и наше село были очень красивыми, там прошли наши самые счастливые дни.
Карабах
20 мая 2025 г. 06:53
Жительница Кенгерли: Я безмерно счастлива вернуться на родные земли

Агдам и наше село были очень красивыми, там прошли наши самые счастливые дни.

Как сообщает Report, об этом сказала Сакина Гаджиева — одна из бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в село Кенгерли Агдамского района.

Она с болью вспоминает дни, когда была вынуждена покинуть родной дом:

"Армяне вошли в село ночью. Мы бежали в панике, в очень тяжелом состоянии покинули родные земли. С трудом добрались до Баку. Спустя годы, когда услышала новость об освобождении нашего села я не смогла сдержать слез радости. Я безмерно счастлива вернуться на родные земли. Пусть это чувство радости останется с нами навсегда".

Бывшая вынужденная переселенка почтила память героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей страны, поблагодарила государство, президента Азербайджана и всех, кто внес вклад в освобождение родных земель.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Doğma elimə qayıtdığım üçün sevincimin həddi-hüdudu yoxdur

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