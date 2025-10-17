Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Жительница Физули: У нас здесь есть все условия - РЕПОРТАЖ

    Карабах
    • 17 октября, 2025
    • 14:01
    Жительница Физули: У нас здесь есть все условия - РЕПОРТАЖ

    Физули сегодня - это не только место тяжелых боев и разрушений, но и пример возрождения освобожденных земель. Теперь город оживает - сюда уже вернулись сотни семей, открылись рабочие места, звучат детские голоса.

    Съемочная группа Report побывала в семье Гусейновых, которые вместе с другими переселенцами начали новую жизнь в отстроенном Физули.

    "Я покинул Физули 16 марта 1993 года, перед праздником Новруз. Новость об освобождении города от оккупации я получил от матери и не смог сдержать слез. Вернувшись в родной город, я будто заново родился", - говорит Анар Гусейнов, который сегодня вместе с супругой Арзу работает в хлебопекарне.

    "Я из Лачына, впервые увидела Физули, когда сюда переехали. Сейчас кажется, будто я здесь родилась. У нас здесь есть все условия, каждый день с радостью иду на работу в хлебопекарню. В Баку у нас не было таких возможностей, и мы пекли хлеб дома. Я чувствую себя здесь счастливой и порой не замечаю, как летит время", - делится Арзу Гусейнова.

    Историю семьи Гусейновых и их жизнь в возрождающемся Физули - смотрите в видеорепортаже.

    Füzuli sakini: Buraya köçəndən sanki yenidən doğulmuşam

