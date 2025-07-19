Житель Тезебина: В родном селе мы будто начали жизнь заново

Махиаддин Амирасланов вернувшийся со своей семьей в село Тезебина Ходжалинского района 14 июля, сказал, что после 33 лет вынужденной жизни переселенца его семья будто начала жить заново.

Махиаддин Амирасланов вернувшийся со своей семьей в село Тезебина Ходжалинского района 14 июля, сказал, что после 33 лет вынужденной жизни переселенца его семья будто начала жить заново.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжалы, житель села Тезебина был одним из тех, кто встал на защиту родного края с первых дней Карабахской войны.

В беседе Махиаддин Амирасланов отметил, что с первых дней конфликта армяне неоднократно атаковали их село.

"Атаки на наше село осуществлялись совместно с солдатами советской армии. После оккупации нашего села мы обосновались в Имишлинском районе, а после некоторого пребывания там переехали в Пиршаги. Там мы и жили до дня возвращения в родное село. Уже пять дней как мы вернулись в Тезебина. Мне кажется, что тех трудных моментов, которые мы пережили за 33 года, как будто и не было. Словно сейчас мы начинаем жизнь заново, с чистого листа. Я даже представлял, что увижу свой дом таким, каким я его оставил. Однако был приятно удивлен и обрадован, когда дом передали нам полностью отремонтированным", - добавил М.Амирасланов.