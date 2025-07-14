Житель Ходжалы: Мы верили в возвращение на родные земли

Земли, пропитанные кровью погибших героев, возродятся благодаря труду возвращающихся сюда жителей.

Земли, пропитанные кровью погибших героев, возродятся благодаря труду возвращающихся сюда жителей.

Об этом корреспонденту Report в Ходжалы сказал житель села Ханюрду Ходжалинского района Зия Джаббаров.

"Я склоняю голову перед душами погибших героев, благодаря которым мы можем наслаждаться радостью сегодняшнего возвращения. Мы никогда не теряли надежды и верили, что этот день настанет. Мы счастливое поколение, которое стало свидетелем этих дней. Сегодня мы возвращаемся в Ханюрду. С большим воодушевлением будем возрождать наши земли, пропитанные кровью шехидов", - сказал он.