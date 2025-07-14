О нас

Житель Ходжалы: Мы верили в возвращение на родные земли

Житель Ходжалы: Мы верили в возвращение на родные земли Земли, пропитанные кровью погибших героев, возродятся благодаря труду возвращающихся сюда жителей.
Карабах
14 июля 2025 г. 16:31
Житель Ходжалы: Мы верили в возвращение на родные земли

Земли, пропитанные кровью погибших героев, возродятся благодаря труду возвращающихся сюда жителей.

Об этом корреспонденту Report в Ходжалы сказал житель села Ханюрду Ходжалинского района Зия Джаббаров.

"Я склоняю голову перед душами погибших героев, благодаря которым мы можем наслаждаться радостью сегодняшнего возвращения. Мы никогда не теряли надежды и верили, что этот день настанет. Мы счастливое поколение, которое стало свидетелем этих дней. Сегодня мы возвращаемся в Ханюрду. С большим воодушевлением будем возрождать наши земли, пропитанные кровью шехидов", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xocalı sakini: İnanırdıq ki, bir gün gələcək öz yurdumuza qayıdacağıq

Экслюзивные новости

Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi