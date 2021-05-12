Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз

Праздничный намаз из Шуши будет транслироваться в прямом эфире 13 мая в 09:00

В благодатном уголке Азербайджана - Шуше, освобожденном от оккупации спустя 29 лет, будет совершен праздничный намаз в честь окончания Рамазана, являющегося священным месяцем исламского мира.

Об этом Report сообщили в Бакинском медиа-центре.

Съемку и прямую трансляцию праздничного намаза, который состоится в жемчужине Карабаха - Шуше, осуществит Бакинский медиа-центр.

Праздничный намаз из Шуши будет транслироваться в прямом эфире 13 мая в 09:00 на телеканалах Общественное TВ (İctimai TV), REAL TV и независимая телерадиокомпания "Азад Азербайджан" (АТV).