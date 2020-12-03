Завтра в 12:00 жители Азербайджана почтут память шехидов минутой молчания

Завтра в 12:00 жители Азербайджана почтут память шехидов минутой молчания

4 декабря 2020 года в 12:00 в целях увековечения памяти шехидов Отечественной войны в Азербайджанской Республике будет объявлена минута молчания

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увековечении памяти шехидов Отечественной войны. Как сообщает Report, распоряжение направлено на увековечение памяти шехидов Отечественной войны, которые пожертвовали своими жизнями на пути территориальной целостности Азербайджанской Республики. 4 декабря 2020 года в 12:00 в целях увековечения памяти шехидов Отечественной войны в Азербайджанской Республике будет объявлена минута молчания. Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Minute of silence will be observed in Azerbaijan tomorrow at 12:00

Версия на азербайджанском языке Sabah saat 12:00-da ölkə ərazisində bir dəqiqəlik sükut olacaq