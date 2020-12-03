Завтра в 12:00 жители Азербайджана почтут память шехидов минутой молчания

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увековечении памяти шехидов Отечественной войны.
Как сообщает Report, распоряжение направлено на увековечение памяти шехидов Отечественной войны, которые пожертвовали своими жизнями на пути территориальной целостности Азербайджанской Республики.
4 декабря 2020 года в 12:00 в целях увековечения памяти шехидов Отечественной войны в Азербайджанской Республике будет объявлена минута молчания.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.